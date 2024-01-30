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Губернатор Красноярского края встретился с Владимиром Потаниным

Губернатор Красноярского края встретился с Владимиром Потаниным
Иллюстрация: Михаил Котюков

Михаил Котюков, губернатор Красноярского края встретился с Владимиром Потаниным, президентом ГМК «Норильский никель». Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

#НОВОСТИ
Среди обсуждаемых тем — деятельность компании на территории края. Михаил Котюков отметил, что во время встречи закрепили договоренности о сохранении экономического и налогового потенциала компании в регионе. Губернатор убедился в том что производственные планы компании будут достигнуты. 
«Норникель» является не только крупнейшим налогоплательщиком края, но и нашим стратегическим партнером в реализации комплексного плана социально-экономического развития Норильска», — подчеркнул губернатор.
Комплексный план социально-экономического развития Норильска до 2035 года утвердил Михаил Мишустин, председатель правительства РФ. Документом предусмотрено обновление жилищного фонда, строительство социальных объектов, благоустройство территорий и модернизация коммунальной инфраструктуры. Ранее сообщалось, что на его реализацию потребуется около 120 млрд рублей. Из них 24 млрд рублей будет направлено из федерального бюджета, 14,7 млрд рублей – из бюджета региона, 81,3 млрд рублей – из средств «Норникеля».
 
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Автор: Петр Савельев
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