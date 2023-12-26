Норильские металлурги подтвердили международный уровень промбезопасности

Внимание экспертов привлек проект развития культуры безопасности труда и использование в этой сфере ИТ-инструментов.

«Норникель» подтвердил соответствие своей системы промышленной безопасности и охраны труда международному стандарту ISO 45001:2018, сообщили в компании.

Соответствие предприятий группы означенным нормам проверяли специалисты одной из крупнейших в мире инспекционно-сертификационных компаний Bureau Veritas.

Мы сотрудничаем с „Норникелем“ с 2015. И наши эксперты подтверждают, что действующая система управления промышленной безопасностью и охраной труда имеет высокий уровень зрелости и устойчивости. Также хочу отметить высокую вовлеченность руководства компании в вопросы обеспечения безопасности производства», — отметил директор по сертификации российского подразделения Bureau Veritas Евгений Шипилов.

К числу сильных сторон компании он отнесли реализуемый ею проект по повышению уровня развития культуры безопасности, функционирование инструментов рискориентированного подхода, применение информационных технологий в этой области, работу с подрядчиками и нацеленность на постоянное совершенствование системы управления промбезопасностью и охраной труда.

Несмотря на сложности, вызванные геополитической ситуацией, мы и впредь будем активно заниматься улучшением условий труда работников, профилактикой травматизма, совершенствовать действующую систему охраны труда и промышленной безопасности, внедрять передовые методы и лучшие практики в области безопасности производства», — сказал вице-президент по экологии и промышленной безопасности «Норникеля» Станислав Селезнев.

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