«Норникелю» утвердили бюджет на 2024

В него включены средства на развитие производства и его экологической составляющей.

Бюджет «Норникеля» в 2024 составит $3,6 млрд, сообщила пресс-служба компании. В эту сумму заложены средства на реализацию ряда инициатив, направленных на повышение инвестиционной и операционной эффективности компании.

Этот бюджет предусматривает меры реагирования на возросшие внешние и внутренние вызовы и рассчитан на исполнение среднесрочных планов и стратегических целей компании. Мы подтверждаем приверженность сохранению консервативного уровня долговой нагрузки и реализацию инвестиционной программы», — сказал финансовый директор «Норникеля» Сергей Малышев.

Помимо этого в 2024 компания продолжит обновление своей топливной и энергетической инфраструктуры, а также экологическую модернизацию своих предприятий (прежде всего речь идет о «Серной программе», запущенной в этом году на Надеждинском металлургическом заводе в Норильске). Плюс, запланирован ряд мероприятий, направленных на повышение уровня промышленной безопасности и охраны труда.

В «Норникель» намерены продолжить реновацию Норильского промрайона, а для укрепления кадрового потенциала, в ряду прочего, — проиндексировать заработные платы.

„Норникель“ в 2024 продолжит реализацию стратегии умеренного роста и устойчивого развития, в которую входят ключевые инвестиционные проекты роста в области добычи и переработки, модернизации и замены оборудования», — отметили в компании.

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Сейчас большая часть подобной продукции закупается за рубежом. Появления нового предприятия сведет эту зависимость к нулю.

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Компания выпустила первый отчет о своей деятельности в области изменения климата.

Проблема выбросов ушла из актуальной повестки Норильского промрайона

Компания «Норникель» опросила общественность на предмет наиболее важных для нее тем, которые должны быть отражены в отчете об устойчивом развитии. Выбросы больше не в тройке лидеров.