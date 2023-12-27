Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 26.12
91,96
101,57
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Норникелю» утвердили бюджет на 2024

«Норникелю» утвердили бюджет на 2024
Иллюстрация: vk.com/nornickel_official

В него включены средства на развитие производства и его экологической составляющей.

#НОВОСТИ

Бюджет «Норникеля» в 2024 составит $3,6 млрд, сообщила пресс-служба компании. В эту сумму заложены средства на реализацию ряда инициатив, направленных на повышение инвестиционной и операционной эффективности компании.

Этот бюджет предусматривает меры реагирования на возросшие внешние и внутренние вызовы и рассчитан на исполнение среднесрочных планов и стратегических целей компании. Мы подтверждаем приверженность сохранению консервативного уровня долговой нагрузки и реализацию инвестиционной программы», — сказал финансовый директор «Норникеля» Сергей Малышев.

Помимо этого в 2024 компания продолжит обновление своей топливной и энергетической инфраструктуры, а также экологическую модернизацию своих предприятий (прежде всего речь идет о «Серной программе», запущенной в этом году на Надеждинском металлургическом заводе в Норильске). Плюс, запланирован ряд мероприятий, направленных на повышение уровня промышленной безопасности и охраны труда.

В «Норникель» намерены продолжить реновацию Норильского промрайона, а для укрепления кадрового потенциала, в ряду прочего, — проиндексировать заработные платы.

„Норникель“ в 2024 продолжит реализацию стратегии умеренного роста и устойчивого развития, в которую входят ключевые инвестиционные проекты роста в области добычи и переработки, модернизации и замены оборудования», — отметили в компании.

Читайте также:

Норильские металлурги подключились к производству нержавеющего проката

Сейчас большая часть подобной продукции закупается за рубежом. Появления нового предприятия сведет эту зависимость к нулю.

«Норникель» потратил на климатическую повестку 9 млрд рублей

Компания выпустила первый отчет о своей деятельности в области изменения климата.

Проблема выбросов ушла из актуальной повестки Норильского промрайона

Компания «Норникель» опросила общественность на предмет наиболее важных для нее тем, которые должны быть отражены в отчете об устойчивом развитии. Выбросы больше не в тройке лидеров.

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • ТРЦ «Планета» изменит график работы в предновогодние дниТРЦ «Планета» изменит график работы в предновогодние дни
  • Миллионер — это тот, кто изменил судьбы миллиона людейМиллионер — это тот, кто изменил судьбы миллиона людей
  • Своя чужая земля: в строительных скандалах есть только проигравшиеСвоя чужая земля: в строительных скандалах есть только проигравшие
  • Уволен руководитель специализированного автотранспортного предприятия КрасноярскаУволен руководитель специализированного автотранспортного предприятия Красноярска
  • Максим Ермаков назначен министром промышленности и торговли Красноярского краяМаксим Ермаков назначен министром промышленности и торговли Красноярского края
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.