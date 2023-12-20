Норильские металлурги подключились к производству нержавеющего проката

Сейчас большая часть подобной продукции закупается за рубежом. Появления нового предприятия сведет эту зависимость к нулю.

«Норникель» вошел в проект строительства комплекса по производству плоского проката из нержавеющей стали, который реализует в Волгоградской области «РНК-Холдинг».

Предприятие будет включать в себя цех холодной прокатки (планируется запустить в 2025), цех горячей прокатки (запуск в 2026) и электросталеплавильный цех (в 2027). Оно будет производить высококачественный горячекатаный и холоднокатаный плоский прокат из нержавеющих марок стали, а также коррозионностойких, жаростойких и жаропрочных сплавов. На сегодня они используются в строительстве и архитектуре, производстве бытовой техники и другого домашнего оборудования, машиностроении, нефтехимической промышленности и т.д.

Имеющиеся в стране мощности не способны удовлетворить растущий спрос, поэтому до 90% продукции закупается на внешних рынках. Но ее можно и нужно производить в России, тем более все ресурсы для этого есть. Локализация способна обеспечить внутренние потребности, улучшить качество продукции, сократить сроки поставки и расходы на логистику», — рассказал руководитель блока стратегии и развития бизнеса «Норникеля» Сергей Дубовицкий.

Мощность нового предприятия составит порядка 500 тыс. тонн готовой продукции в год. Тогда как ее годовое потребление в 2022 составило около 340 тыс. тонн, а в 2030 прогнозируется на уровне 450 тыс. тонн. Таким образом запуск комплекса не только перекроет сегодняшнюю потребность российской промышленности в плоском нержавеющем прокате, но и создаст серьезный задел на будущее.

Для «Норникеля» же это способ существенно увеличит продажи никеля на внутреннем рынке, а также интегрироваться в производство продукции глубоких переделов в секторе стали и сплавов.

Участие в новом проекте соответствует целям нашей сбытовой стратегии по развитию целевых рынков и встраиванию в цепочки создания стоимости (Downstream), а также отвечает планам по наращиванию доли внутреннего потребления металлов компании», — отметил Дубовицкий.

В «РНК-Холдинг» помимо прочего рассчитывают на синергетический эффект от передовых управленческих и технологических компетенций «Норникеля».

Еще одно преимущество такого партнерства заключается в том, что комплекс будет надежно обеспечен высококачественным сырьем для производства нержавеющих марок стали. Уверен, что объединение усилий придаст положительный импульс реализации и развитию проекта», — сказал Вячеслав Попков, генеральный директор Русской нержавеющей компании (входит в «РНК-Холдинг»)

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