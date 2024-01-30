«Норникель» прибавил в собственных металлах

Компания подвела производственные итоги 2023. В целом производство практически всех металлов чуть сократилось, но из собственного сырья либо удержалось в рамках плана, либо превысило его.

В 2023 «Норникель» выполнил план по произведенным из собственного сырья никелю и меди, по платине и палладию — перевыполнил, об этом рассказали в пресс-службе компании, подводя итоги года.

В частности, за прошедший год группа произвела из собственного сырья:

208 тыс. тонн никеля (при прогнозе 204... 214 тыс. тонн);

356 тыс. тонн меди (при прогнозе 353... 373 тыс. тонн);

2 692 тыс. тр. унций палладия (при прогнозе 2 407... 2 562 тыс. тр. унций);

664 тыс. тр. унций платины (при прогнозе 604... 643 тыс. тр. унций).

При этом общие объемы производства всех металлов, кроме платины, чуть снизились. Производственный директор «Норникеля» Сергей Степанов связывает это с временным снижением добычи, которое было вызвано техническим перевооружением в горнодобывающем секторе.

В 2023 „Норникель“ несколько снизил объемы производства всех металлов, кроме платины, вследствие временного снижения объемов добычи богатой и медистой руды, что было связанно с переходом на новое горное оборудование. После проведения тестирования и постепенного ввода в эксплуатацию горного оборудования от новых поставщиков, рудники вышли на плановые показатели по добыче руды в четверном квартале», — рассказал он.

Прирос в объемах и Забайкальский дивизион группы, который традиционно считается отдельно. Там произвели 68,9 тыс. тонн меди (+3% к 2022) и 2,9 млн тонн железнорудного концентрата (+14% к 2022).

Планы на 2024 у «Норникеля» хоть и скромнее, чем на прошлый год, но не на много. В часности, ожидается, что никеля будет произведено 184...194 тыс. тонн, меди 334... 354 тыс. тонн, палладия 2 296... 2 451 тыс. тр. унций, а платины 567... 605 тыс. тр. унций.

Мы ожидаем, что в 2024 риски, связанные с неблагоприятным геополитическим фоном, сохранятся и будут оказывать негативное влияние на нашу операционную деятельность. Помимо этого, в середине года в Норильском дивизионе запланирован ремонт печи взвешенной плавки (ПВП-2) Надеждинского металлургического завода. С учетом реализуемых мер по снижению влияния операционных рисков, производство металлов из российского сырья мы и прогнозируем в заявленных объемах», — резюмировал Степанов.

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