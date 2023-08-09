Красноярский завод «Борус» запустил производство фронтальных погрузчиков

По началу производственные мощности предприятия будут загружены чуть более чем на четверть.

В Красноярске начали производить фронтальные погрузчики. Новый цех запустили на машиностроительном заводе «Борус» (входит в группу «Карьерные машины»).

Как рассказал директор предприятия Павел Пестриков, техника будет выпускать под собственной маркой Borus. В линейки погрузчики грузоподъемностью 3, 3,5, 5 и 8 тонн.

Собственный конструкторский отдел компании разработал раму, ковш, стрелу, кабину и капот для этих машин. Остальное мы закупаем либо за рубежом, либо у отечественных производителей. В целом уровень локализации наших погрузчиков составляет 64%, но к 2025 мы планируем достичь уровня 80%», — говорит Пестриков.

Площадь нового цеха составляет 6 тыс. кв. м. Размещенное здесь оборудование, по словам директора завода, позволяет выпускать примерно две машины в день. Однако на первых порах планируется производить порядка 200 машин, постепенно увеличивая объем.

Основные заказчики фронтальных погрузчиков — строительные компании, предприятия горнодобывающей отрасли, складские предприятия, а также организации сельского и лесного хозяйства. Основная география поставок компании — Сибирь, Дальний Восток и Урал. Также среди покупателей погрузчиков предприятия из центральных регионов России.

В России фронтальные погрузчики, кроме нашего, производят еще два предприятия, но оба они расположены в центральной части страны. Мы же куда выгоднее по логистике для Дальнего Востока, например. Плюс, ни у кого из них нет такого уровня локализации как у нас», — говорит Пестриков.

Конкурировать за долю российского рынка фронтальных погрузчиков, емкость которого сегодня составляет порядка 10 тыс. машин в год, «Борус» намерен с главными поставщиками этой техники — китайскими производителями. Для этого цены машин планируется уже в ближайшее время привести к их уровню: 5 млн рублей за погрузчик грузоподъемностью 3 тонны и 7 млн рублей за пятитонник.

Строительство завода потребовало инвестиций в размере 500 млн рублей, из которых 300 млн собственные средства компании, а еще 200 млн — льготный заем от федерального Фонда развития промышленности. Окупить эти вложения планируется в горизонте семи лет.

Запущенный сегодня завод — это лишь первая очередь масштабного производства. В планах «Боруса» построить еще два цеха по 20 тыс. кв. м. каждый. Обойдется это, по словам Павла Пестрикова, в 2-3 млрд рублей. Строительство первого из них планируется начать уже в следующем году.

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