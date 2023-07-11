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В ТОР «Железногорск» появился пятнадцатый резидент

В ТОР «Железногорск» появился пятнадцатый резидент
Иллюстрация: krskstate.ru

Новым резидентом стала ПК «Феррум». Она запустит металлообрабатывающее производство мощностью 1 тысяча тонн и производство металлоконструкции для строительства промышленных и хозяйственных объектов.

#НОВОСТИ
Выпуск продукции начнется уже в этом году. Выйти на проектную мощность компания планирует в 2025. Будет создано 26 рабочих мест.
За последние два года ТОР «Железногорск» получила новый виток развития. И за счет принятого решения о расширении ее границ, и за счет активного использования инфраструктуры промпарка, расположенного на ее территории, — рассказала Анна Гарнец, и.о. министра экономики и регионального развития Красноярского края.
Территория опережающего развития «Железногорск» была создана в 2018 году. Сначала ее площадь составляла 34 га учетом подведенных инженерных сетей и 10 000 кв. м. производственных помещений. Предприятия ТОР получают готовую инфраструктуру, налоговые льготы, таможенные преференции. Инвестиции резидентов в проекты составляют 233 млн рублей.
 
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Автор: Петр Савельев
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