В Красноярской технологической долине может появиться шестой резидент

Компания «Град» планирует построить на улице Пограничников в особой экономической зоне «Красноярская технологическая долина» новое производство.

Речь идет о возведение комплекса полного цикла для производства металлоконструкций общей массой до 6 тысяч тонн в год. Проект поддержал экспертный совет под председательством вице-премьера правительства края Сергея Верещагина.

Компания планирует выпускать металлоконструкции для строительства промышленных объектов и общественного назначения. Инвестиции в проект составят 1,3 млрд рублей, в том числе объем капитальных вложений — около 1,2 млрд рублей. Компания планирует трудоустроить 70 человек. Проект реализуют за 5 лет.