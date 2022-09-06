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В Красноярской технологической долине может появиться шестой резидент

В Красноярской технологической долине может появиться шестой резидент
Иллюстрация: krskstate.ru

Компания «Град» планирует построить на улице Пограничников в особой экономической зоне «Красноярская технологическая долина» новое производство.

#НОВОСТИ
Речь идет о возведение комплекса полного цикла для производства металлоконструкций общей массой до 6 тысяч тонн в год. Проект поддержал экспертный совет под председательством вице-премьера правительства края Сергея Верещагина. 
 
Компания планирует выпускать металлоконструкции для строительства промышленных объектов и общественного назначения. Инвестиции в проект составят 1,3 млрд рублей, в том числе объем капитальных вложений — около 1,2 млрд рублей. Компания планирует трудоустроить 70 человек. Проект реализуют за 5 лет. 
 
В пресс-службе правительства края сообщили, что после того, как «Град» заключит соглашение с правительством и управляющей компанией «Красноярской технологической долины», документ направят в Минэкономразвития РФ. Затем примут решение по присвоению компании «Град» статуса резидента особой экономической зоны.
 
Также резидентами сейчас являются компании «Хенкон Сибирь», «Спецтехномаш», «Фабрика Феникс», «Сибирские алюминиевые диски» и «Сибирский профиль».
Автор: Петр Савельев
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