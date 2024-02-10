Итоги авторынка Китая за январь 2024 и список бестселлеров

В январе 2024 в Китае лидером по продажам автомобилей стал немецкий Volkswagen.

VW опередил BYD и стал #1 в Китае, — об этом пишет CarNewsChina со ссылкой на Китайскую ассоциацию легковых автомобилей.

Volkswagen удалось опередить китайский концерн BYD, который занимал первое место на протяжении предыдущих 11 месяцев.

За январь 2024 VW реализовал 210 тыс. машин, что достигло 10% доли рынка.

BYD продал 191 тыс. автомобилей.

Третье место заняла Toyota с результатом в 142 тыс. экземпляров.

Самыми популярными моделями на китайском рынке в январе 2024 стали:

Changan CS75 Plus (кроссовер) — 50,5 тыс шт.

Volkswagen Lavida (Jetta от SAIC) — 32,4 тыс. шт.

BYD Song Plus (компактный кроссовер, гибрид) — 32,3 тыс. шт.

В первую десятку также вошли Nissan Sylphy (седан), Aito M7 (семейный кроссовер-гибрид), Tesla Model Y (электрокроссовер), BYD Qin Plus (электроседан), BYD Seagull (субкомпактный электромобиль), Volkswagen Sagitar (длиннобазная Jetta от FAW) и Honda CR-V (кроссовер).

Цифры

2,04 млн — общий объем продаж новых легковых автомобилей в Китае за январь 2024.

57% — составил рост продаж авто относительно января 2023.

34% — составляет доля электромобилей и гибридов от общего объема продаж в Китае.

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