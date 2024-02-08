Английские авто MG уже можно купить у дилера в Красноярске
Официальный дистрибьютор MG в России — компания «Мир-Дистрибьютор» — анонсировал начало продаж 10 новых моделей автомобилей.
Официальным дилером в Красноярске на сайте дилера поименовано ООО «Ярск». Это юрлицо, принадлежит Евгению Прусакову, зарегистрировано в Красноярске. Салон располагается в здании АЦ «Авангард» на Караульной.
Выводом автомобилей MG Motor на российский рынок занимается Уральская компания «Мир-Дистрибьютор» с осени 2023. Компания реализует через дилерскую сеть седан MG5. По данным дистрибьютора, на завершающей стадии находится получение свидетельств ОТТС (одобрение типа транспортного средства) на другие модели.
Так, в 1П 2024 планируется официальное начало продаж трех моделей:
- лифтбек MG6
- кроссовер MG HS
- кроссовер MG ZS.
Затем на российском рынке начнутся продажи четырех моделей:
- лифтбек MG7
- кроссовер MG RХ5
- кроссовер MG RХ9
- кроссовер HS PHEV.
Ближе к старту продаж будут объявлены цены и комплектации.
Центральный склад запчастей находится в Москве, два склада работают в Уральском федеральном округе. В ближайшее время планируется открытие еще пяти складов запчастей в РФ.
«Мир-Дистрибьютор» рассчитывает продавать 20+ тыс. автомобилей MG в России в год.
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