Английские авто MG уже можно купить у дилера в Красноярске

Официальный дистрибьютор MG в России — компания «Мир-Дистрибьютор» — анонсировал начало продаж 10 новых моделей автомобилей.

Официальным дилером в Красноярске на сайте дилера поименовано ООО «Ярск». Это юрлицо, принадлежит Евгению Прусакову, зарегистрировано в Красноярске. Салон располагается в здании АЦ «Авангард» на Караульной.

Выводом автомобилей MG Motor на российский рынок занимается Уральская компания «Мир-Дистрибьютор» с осени 2023. Компания реализует через дилерскую сеть седан MG5. По данным дистрибьютора, на завершающей стадии находится получение свидетельств ОТТС (одобрение типа транспортного средства) на другие модели.

Так, в 1П 2024 планируется официальное начало продаж трех моделей:

лифтбек MG6

кроссовер MG HS

кроссовер MG ZS.

Затем на российском рынке начнутся продажи четырех моделей:

лифтбек MG7

кроссовер MG RХ5

кроссовер MG RХ9

кроссовер HS PHEV.

Ближе к старту продаж будут объявлены цены и комплектации.

Центральный склад запчастей находится в Москве, два склада работают в Уральском федеральном округе. В ближайшее время планируется открытие еще пяти складов запчастей в РФ.

«Мир-Дистрибьютор» рассчитывает продавать 20+ тыс. автомобилей MG в России в год.

Справка MG Motor была основана в Великобритании в 1924, после была приобретена Rover Group, а с 2007 входит в состав китайской корпорации SAIC Motor.

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