Паркуемся возле арки: новая платная автостоянка появится в центре Красноярска
Новый платный паркинг организуют в центре Красноярска. Вместимость — 68 авто.
Еще одна платная парковка появится на пешеходном участке между аркой 375-летия Красноярска и началом пр. Мира.
Стоимость одного часа составит 25 рублей, произвести оплату можно будет с помощью банковской карты, паркомата или приложения в телефоне.
Добавим, сейчас в Красноярске свыше 1 тыс. платных парковочных мест, около 900 из них — в центре города.
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