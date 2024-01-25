Паркуемся возле арки: новая платная автостоянка появится в центре Красноярска

Новый платный паркинг организуют в центре Красноярска. Вместимость — 68 авто.

Еще одна платная парковка появится на пешеходном участке между аркой 375-летия Красноярска и началом пр. Мира.

Стоимость одного часа составит 25 рублей, произвести оплату можно будет с помощью банковской карты, паркомата или приложения в телефоне.

Добавим, сейчас в Красноярске свыше 1 тыс. платных парковочных мест, около 900 из них — в центре города.

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