Подержанные автомобили в Красноярском крае подорожали почти на 30%

Самыми продаваемыми моделями стали Lada Granta, Hyundai Solaris, Toyota Camry и Kia Rio.

За 2023 средняя цена на подержанные автомобили в Красноярском крае выросла на 28%, составив по итогу 1,463 млн рублей, сообщает «Авто.ру Бизнес».

Продавцы из сегмента частных лица подняли цены сильнее, чем автодилеры — 35% против 24% соответственно. Правда, у частников покупали боле охотно — машины у них уходили в среднем на девять дней раньше, чем у салонов.

Самыми продаваемыми подержанными авто в Красноярском крае за 2023 стали Lada Granta (средняя цена — 534 тыс. рублей), Hyundai Solaris (1,006 млн), Toyota Camry (2,605 млн рублей), Kia Rio (1,16 млн рублей) и Volkswagen Polo (1,113 млн рублей). В среднем они уходили за пять недель.

В Красноярском крае продолжился положительный тренд по увеличению количества автомобилей с пробегом на классифайдах. Наибольшее падение показателя наблюдалось в сентябре. В декабре их количество выросло на 8% к сентябрю и составило 28 000. Тем не менее, этот показатель на 24% ниже аналогичного за декабрь 2022, когда было доступно 37 000 транспортных средств», — рассказали аналитики «Авто.ру Бизнес».

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