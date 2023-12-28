Красноярцы купили машин в кредит на 17 млрд рублей

Это почти на 70% больше, чем годом ранее.

За 11 месяцев 2023 в Красноярском крае выдано автокредитов на 17,2 млрд рублей, что на 69,3% больше, чем за тот же срок в 2022, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

По объему выдачи займов на приобретение автомобилей регион идет третьим в Сибирском федеральном округе. Лидирует здесь Кемеровская область (18,5 млрд рублей), а на втором месте Новосибирская (17,3 млрд рублей). По динамике край тоже отстает от этих территорий — 85,5% и 73,6% соответственно.

В целом по России объем выдачи автокредитов за январь... ноябрь 2023 увеличился на 87,5% и составил 1,13 трлн рублей.

Помимо эффекта низкой базы столь значительные темпы роста объемов выданных автокредитов в 2023 по сравнению с прошлым годом объясняются возобновлением госпрограмм льготного автокредитования, а также ростом продаж новых автомобилей. При этом стоит отметить и рост среднего чека автокредита из-за увеличения стоимости не только новых, но и подержанных автомашин», — говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

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