Купить и содержать недорогой автомобиль может менее трети красноярцев

Доля тех, кто может себе позволить среднюю по цене машину, втрое меньше.

Купить и содержать автомобиль стоимостью 1 млн рублей в Красноярском крае может лишь 28,5% проживающих в нем семей, а стоимостью 2,6 млн рублей — 9,5%. Такие данные опубликовало агентство «РИА-Рейтинг».

В своих оценках аналитики в качестве индикатора доступности использовали долю семей в регионах, которые могут вносить ежемесячный платеж при приобретении нового автомобиля в кредит, надлежащим образом содержать свою машину и осуществлять повседневные расходы. Также предполагалось, что 50% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, идет на содержание автомобиля и выплаты по кредиту, а вторая половина денег — на прочие расходы.

В итоге означенным показателям Красноярский край занял лидирующие позиции в Сибири. Второй идет Иркутская область (23,5% и 7,1%), а на третьем — Кемеровская (21,7% и 5,4%). Наименее доступны в округе новые машины жителям республики Алтай (10,9% и 2,8%), Тувы (10% и 2,4%) и Алтайского края (8,5% и 1,6%).

В общероссийском рейтинге края занял 12 строчку. Лидируют же Ямало-Ненецкий автономный округ (59,6% и 28,8%), Магаданская область (50,4% и 20,9%) и Чукотка (48,5% и 23,6%). Сложнее всего жителям Кабардино-Балкарии (4,4% и 0,9%), Чечни (3,1% и 0,7%) и Ингушетии (2,6% и 0,7%).

Читайте также:

Красноярский край стал лидером Сибири по количеству зарплатных миллионеров

Всего таких в СФО более восьми сотен. Примерно пятая часть работает в Красноярском крае.