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Красноярские водители готовы соблюдать правила ради скидки на транспортный налог

Красноярские водители готовы соблюдать правила ради скидки на транспортный налог
Иллюстрация: freepik.com

Основная масса автовладельцев города считает себя аккуратными водителями.

#НОВОСТИ

Ради скидки на транспортный налог ревностно исполнять правила дорожного движения согласно 52% водителя из Красноярска. Такие данные получены в ходе опроса, проведенного группой «Ренессанс страхование» и сервисом онлайн-проверки автомобилей «Автотека».

Также среди достаточных мотиваторов опрошенные автовладельцы называют льготы на покупку страховки (51%) и снижение суммы первого штрафа (25%).

По мнению 54% красноярских автомобилистов, количество правонарушений на дорогах города за 2023 увеличилось в разы. При этом 88% считают себя аккуратными водителями.

Добавим, что, по данным сервиса rusdtp.ru, в 2022 в Красноярском крае произошло 2 707 ДТП, а за неполный 2023 — 2 805.

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Автор: Петр Савельев
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