Красноярской ГИБДД назначили нового руководителя
В автоинспекции он работает уже 19 лет.
Новым руководителем Госавтоинспекции Красноярска назначен майор Дмитрий Винничук, сообщила пресс-служба городской полиции.
Нового начальника личному составу представил глава МУ МВД Красноярска полковник Геннадий Березин.
Он наметил перспективы дальнейшего развития, и обозначил актуальные задачи, стоящие перед дорожной инспекцией, среди которых основной является снижение показателей аварийности на дорогах города», — рассказали в ведомстве.
Дмитрий Винничук родился в Красноярске в 1973. Свой трудовой путь он начал в 2004 в красноярском МРЭО ГИБДД. С 2018 назначен руководителем этого отдела.
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