Красноярской ГИБДД назначили нового руководителя

В автоинспекции он работает уже 19 лет.

Новым руководителем Госавтоинспекции Красноярска назначен майор Дмитрий Винничук, сообщила пресс-служба городской полиции.

Нового начальника личному составу представил глава МУ МВД Красноярска полковник Геннадий Березин.

Он наметил перспективы дальнейшего развития, и обозначил актуальные задачи, стоящие перед дорожной инспекцией, среди которых основной является снижение показателей аварийности на дорогах города», — рассказали в ведомстве.

Дмитрий Винничук родился в Красноярске в 1973. Свой трудовой путь он начал в 2004 в красноярском МРЭО ГИБДД. С 2018 назначен руководителем этого отдела.

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