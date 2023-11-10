Наталия Говорушкина назначена советником губернатора Красноярского края

О назначении сообщил Борис Немик, и.о. министра здравоохранения, в соцсетях.

Он уточнил, что Наталия Говорушкина назначена советником губернатора по здравоохранению. Накануне Немик и Михаил Котюков, губернатор края, обсудили совместно проблемные вопросы доступности медицинской помощи и темы, с которыми чаще всего обращаются красноярцы.

Губернатор поручил подготовить дополнительный план действий по отрасли, чтобы повысить удовлетворенность граждан, ориентируясь на лучшие практики, в том числе Москвы», — сообщил Борис Немик.

Ранее появлялась информация, что Наталия Говорушкина станет новым министром здравоохранения, но пока с приставкой и.о. в этой должности остается Борис Немик.

Справка Наталия Говорушкина родилась в 1986. Окончила Витебский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело». С 2020 трудилась кардиологом в клинической больнице с поликлиникой управления делами президента РФ. Читайте также: Министром природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края назначен Алексей Панов Распоряжение подписал губернатор края Михаил Котюков. Он поручил новому министру особо контролировать обеспечение жителей топливом и стройматериалами