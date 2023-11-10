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Наталия Говорушкина назначена советником губернатора Красноярского края

Наталия Говорушкина назначена советником губернатора Красноярского края
Иллюстрация: ДК

О назначении сообщил Борис Немик, и.о. министра здравоохранения, в соцсетях.

#НОВОСТИ
Он уточнил, что Наталия Говорушкина назначена советником губернатора по здравоохранению. Накануне Немик и Михаил Котюков, губернатор края, обсудили совместно проблемные вопросы доступности медицинской помощи и темы, с которыми чаще всего обращаются красноярцы.
Губернатор поручил подготовить дополнительный план действий по отрасли, чтобы повысить удовлетворенность граждан, ориентируясь на лучшие практики, в том числе Москвы», — сообщил Борис Немик.
Ранее появлялась информация, что Наталия Говорушкина станет новым министром здравоохранения, но пока с приставкой и.о. в этой должности остается Борис Немик.
 

Справка

 
Наталия Говорушкина родилась в 1986. Окончила Витебский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело». С 2020 трудилась кардиологом в клинической больнице с поликлиникой управления делами президента РФ.
 

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Автор: Петр Савельев
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