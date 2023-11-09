Министром природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края назначен Алексей Панов

Распоряжение подписал губернатор края Михаил Котюков. Он поручил новому министру особо контролировать обеспечение жителей топливом и стройматериалами

Губернатор края Михаил Котюков подписал распоряжение о назначении Алексея Панова на должность министра природных ресурсов и лесного комплекса региона. В ходе рабочей встречи с министром Михаил Котюков обозначил основные направления и задачи в работе, на которые тому необходимо будет обратить внимание.

Так, на особом контроле глава региона поручил держать вопросы обеспечения жителей топливом и стройматериалами. Систематизация работы в этом направлении позволит пресечь незаконную деятельность в лесах.

Напомним, что осенью 2023 Михаил Котюков утвердил новую структуру исполнительных органов Красноярского края. В частности, полномочия в сфере природо- и недропользования были переданы министерству лесного хозяйства, которое было переименовано в министерство природных ресурсов и лесного комплекса края.

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