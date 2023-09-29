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Первым вице-губернатором Красноярского края останется Сергей Пономаренко

Первым вице-губернатором Красноярского края останется Сергей Пономаренко
Иллюстрация: vk.com / Законодательное собрание Красноярского края

Это решение утвердили на первом заседании VI сессии Законодательного собрания 29 сентября. Кандидатуру Сергея Пономаренко внес Михаил Котюков.

#НОВОСТИ
Пост первого вице-губернатора Красноярского края сохранится за Сергеем Пономаренко: утвердительное решение вынесли на первом заседании VI сессии Законодательного собрания 29 сентября. За него проголосовали единогласно.
 
Должность руководителя администрации губернатора Сергей Пономаренко занимает с 2012.
 
Кандидатуру Сергея Пономаренко внес Михаил Котюков. 28 сентября это предложение поддержал комитет по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению. 
 
 
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Автор: Петр Савельев
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