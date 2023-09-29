Правительство Красноярского края возглавит Сергей Верещагин

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Сергей Викторович Верещагин родился 23 января 1975 года в Зеленогорске Красноярского края. Окончил Красноярский государственный технический университет по специальности «Экономика и управление на предприятиях (в энергетике)». Начинал работать в банковской сфере, в 2006 назначен заместителем руководителя департамента - начальником отдела сопровождения крупных инвестиционных проектов в департаменте планирования и экономического развития администрации Красноярского края. Затем возглавлял агентство приоритетных инвестиционных проектов администрации Красноярского края. В 2007 стал заместителем руководителя департамента внешних связей и инвестиционной политики администрации Красноярского края. С июля 2008 — министр внешних связей и инвестиционной политики Красноярского края. С марта 2009 — министр экономики и регионального развития Красноярского края. В 2010...2013 был заместителем министра регионального развития Российской Федерации. В 2018 стал заместителем председателя правительства Красноярского края – министром экономического развития и инвестиционной политики края, затем назначен заместителем председателя правительства края. С 24 апреля 2023 — временно исполняет полномочия первого заместителя губернатора Красноярского края — председателя правительства Красноярского края.