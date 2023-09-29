Правительство Красноярского края возглавит Сергей Верещагин
Новым председателем правительства Красноярского края станет Сергей Верещагин: его кандидатуру утвердили на VI сессии Законодательного собрания 29 сентября.
Ранее кандидатуру Сергея Верещагина поддержали на заседании комитета по бюджету. Тогда же депутаты одобрили кандидатуру Владимира Бахаря, которого губернатор Михаил Котюков предложил на пост заместителя председателя правительства Красноярского края.
Справка
Сергей Викторович Верещагин родился 23 января 1975 года в Зеленогорске Красноярского края. Окончил Красноярский государственный технический университет по специальности «Экономика и управление на предприятиях (в энергетике)». Начинал работать в банковской сфере, в 2006 назначен заместителем руководителя департамента - начальником отдела сопровождения крупных инвестиционных проектов в департаменте планирования и экономического развития администрации Красноярского края. Затем возглавлял агентство приоритетных инвестиционных проектов администрации Красноярского края. В 2007 стал заместителем руководителя департамента внешних связей и инвестиционной политики администрации Красноярского края. С июля 2008 — министр внешних связей и инвестиционной политики Красноярского края. С марта 2009 — министр экономики и регионального развития Красноярского края. В 2010...2013 был заместителем министра регионального развития Российской Федерации. В 2018 стал заместителем председателя правительства Красноярского края – министром экономического развития и инвестиционной политики края, затем назначен заместителем председателя правительства края. С 24 апреля 2023 — временно исполняет полномочия первого заместителя губернатора Красноярского края — председателя правительства Красноярского края.
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