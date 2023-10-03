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Ольга Василенко ушла с поста руководителя агентства по туризму Красноярского края

Ольга Василенко ушла с поста руководителя агентства по туризму Красноярского края
Иллюстрация: Ольга Василенко

Вчера, 2 октября, у нее был последний рабочий день на этом посту. Об этом Ольга Василенко написала у себя в социальных сетях.

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Она отметила, что удалось решить многие вопросы. В частности, финансирование сферы туризма выросло до 1,3 млрд рублей, успешно работают краевой и муниципальные туристские центры, идет обновление инфраструктуры туризма, выделены федеральные средства на строительство модульных отелей, обустройство Национального туристического маршрута. За этот год Красноярский край посетило свыше 1 млн туристов. 
 
Слова благодарности и признательности за многолетнее конструктивное сотрудничество, искреннюю веру и вклад в развитие отрасли коллегам чиновникам разных уровней, федерального, сибирского, регионального, главам и муниципальным служащим, руководителям и сотрудникам образовательных организаций, представителям бизнес структур! Всех не перечесть… Спасибо, что были вместе, особенно в сложные периоды, в экспериментах, миллионе мероприятий, субсидий, грантов! Благодарю за поддержку, чувство локтя, бесценный опыт и радость общения! Оставляю сильную, работоспособную команду в лице коллектива агентства», — написала Ольга Василенко.
Обязанности руководителя пока будет исполнять Елена Недбайло, замруководителя. 

Справка

 
Ольга Василенко родилась 6 февраля 1977 в Ангарске. Закончила Иркутский государственный лингвистический институт по специальности «Филология» и Российскую международную академию туризма по специальности «Менеджер туризма». С 2008 занимала руководящие посты в сфере развития туризма в правительстве Красноярского края. В 2019 назначена замруководителя — начальником отдела развития туризма агентства по туризму края. В марте 2022 стала руководителем агентства.
 

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Автор: Петр Савельев
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