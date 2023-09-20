В Красноярске завершилась кругосветная экспедиция на яхте «Елизавета»

Кругосветная экспедиция стартовала в июле 2017. Путешествие вокруг Земли заняло более шести лет.

Мы ожидали, что сделаем все за два-три года. Но год стоянки в Чили во время пандемии, две зимовки на Камчатке и так далее, увеличили время», — приводит слова руководителя экспедиции Алексея Логинова ТАСС.

Всего яхта преодолела путь в более 35 тысяч морских миль. Весь маршрут разбили на пять этапов: Европейский — Трансатлантический — Американский — Антарктический — Тихоокеанский — Восточно-Арктический.

Алексей Логинов уточнил, что команда яхты менялась, весь путь полностью прошли он и старший помощник Павел Павлов. В пути экипаж собирал пробы грунта в Арктике для экологов и фотографировал птиц и животных для биологов.

Сейчас яхта находится на ремонте на красноярской судоверфи.

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