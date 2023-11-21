Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 18.11
89,12
96,76
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Тарас Яскевич назначен руководителем агентства по туризму Красноярского края

Тарас Яскевич назначен руководителем агентства по туризму Красноярского края
Иллюстрация: правительство Красноярского края

Распоряжение о назначении Тараса Яскевича подписал губернатор края Михаил Котюков.

#НОВОСТИ
Документ подписан сегодня, 21 ноября. Распоряжение вступило в силу со дня подписания, сообщается на сайте регионального правительства.
 
Напомним, ранее этот пост занимала Ольга Василенко. Она уволилась в начале октября 2023. Обязанности руководителя все это время исполняла Елена Недбайло, замруководителя. 
 

Справка

 
Тамар Яскевич родился в 1973 году в Красноярске. В 2014 году был претендентом на должность бизнес-омбудсмена. Он также был заместителем председателя Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края, первым заместителем Центра спортивной подготовки.
 

Читайте также:

Министром природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края назначен Алексей Панов

Распоряжение подписал губернатор края Михаил Котюков. Он поручил новому министру особо контролировать обеспечение жителей топливом и стройматериалами.

 

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Ураган обесточил несколько районов, задержаны рейсыУраган обесточил несколько районов, задержаны рейсы
  • Красноярские школьники недоели на 300 млн рублейКрасноярские школьники недоели на 300 млн рублей
  • Ресторан Black Star Burger выставили на «Авито»Ресторан Black Star Burger выставили на «Авито»
  • Анатолий Быков выступил в прениях по уголовному делуАнатолий Быков выступил в прениях по уголовному делу
  • Микрозаймы в Красноярском крае третий месяц остаются практически без движенияМикрозаймы в Красноярском крае третий месяц остаются практически без движения
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.