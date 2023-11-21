Тарас Яскевич назначен руководителем агентства по туризму Красноярского края

Справка

Тамар Яскевич родился в 1973 году в Красноярске. В 2014 году был претендентом на должность бизнес-омбудсмена. Он также был заместителем председателя Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края, первым заместителем Центра спортивной подготовки.