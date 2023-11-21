Тарас Яскевич назначен руководителем агентства по туризму Красноярского края
Распоряжение о назначении Тараса Яскевича подписал губернатор края Михаил Котюков.
Документ подписан сегодня, 21 ноября. Распоряжение вступило в силу со дня подписания, сообщается на сайте регионального правительства.
Напомним, ранее этот пост занимала Ольга Василенко. Она уволилась в начале октября 2023. Обязанности руководителя все это время исполняла Елена Недбайло, замруководителя.
Справка
Тамар Яскевич родился в 1973 году в Красноярске. В 2014 году был претендентом на должность бизнес-омбудсмена. Он также был заместителем председателя Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края, первым заместителем Центра спортивной подготовки.
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О назначении сообщил Борис Немик, и.о. министра здравоохранения, в соцсетях.