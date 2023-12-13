Михаил Котюков и Владислав Логинов вошли в Госсовет РФ
Соответствующий указ подписал президент страны.
Владимир Путин, президент России, включил в состав Государственного совета Российской Федерации двух красноярцев:
- Михаила Котюкова, губернатора Красноярского края, и
- Владислава Логинова, мэра Красноярска.
Соответствующий указ опубликован на портале официальной правовой информации.
Справка
Читайте также:
Михаил Котюков поручил обеспечить устойчивой связью главные трассы края
Устойчивой связью и выходом в интернет должны быть обеспечены жители края на всех ключевых трассах региона. Такую задачу органам исполнительной власти поставил губернатор Михаил Котюков.
-
Наталия Говорушкина назначена советником губернатора Красноярского края
О назначении сообщил Борис Немик, и.о. министра здравоохранения, в соцсетях.
-
Министром природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края назначен Алексей Панов
Распоряжение подписал губернатор края Михаил Котюков. Он поручил новому министру особо контролировать обеспечение жителей топливом и стройматериалами