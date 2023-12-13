Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 13.12
90,21
97,40
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Михаил Котюков и Владислав Логинов вошли в Госсовет РФ

Михаил Котюков и Владислав Логинов вошли в Госсовет РФ
Автор фото: Александр Черных; @krsk_loginov. Иллюстрация: Коллаж ДК

Соответствующий указ подписал президент страны.

#НОВОСТИ

Владимир Путин, президент России, включил в состав Государственного совета Российской Федерации двух красноярцев:

  • Михаила Котюкова, губернатора Красноярского края, и
  • Владислава Логинова, мэра Красноярска.

Соответствующий указ опубликован на портале официальной правовой информации.

Михаил Котюков и Владислав Логинов вошли в Госсовет РФ 1

Справка

 
Госсовет существует в стране с 2020. Традиционно в него входят главы регионов РФ. Г-н Логинов стал третьим мэром, включенным в работу этого органа. Первые двое — это Сергей Собянин и Юрий Сердечкин, глава администрации Мурманска.
 

Читайте также:

Михаил Котюков поручил обеспечить устойчивой связью главные трассы края

Устойчивой связью и выходом в интернет должны быть обеспечены жители края на всех ключевых трассах региона. Такую задачу органам исполнительной власти поставил губернатор Михаил Котюков.

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • В Красноярске сняли документальный сериал о рестораторах городаВ Красноярске сняли документальный сериал о рестораторах города
  • В Красноярске открылся новый паназиатский ресторан NEMOВ Красноярске открылся новый паназиатский ресторан NEMO
  • Аркадий Новиков откроет еще два ресторана в КрасноярскеАркадий Новиков откроет еще два ресторана в Красноярске
  • Птицефабрика пролетела мимо торговПтицефабрика пролетела мимо торгов
  • Глава Березовского района Виктор Швецов ушел в отставкуГлава Березовского района Виктор Швецов ушел в отставку
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.