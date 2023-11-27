Михаил Котюков поручил обеспечить устойчивой связью главные трассы края
Устойчивой связью и выходом в интернет должны быть обеспечены жители края на всех ключевых трассах региона. Такую задачу органам исполнительной власти поставил губернатор Михаил Котюков.
Система разработана командой по большим данным и искусственному интеллекту билайна и служит для фиксации повышения температуры угля до критичной и информирования о задымлениях и возгораниях.
Спутниковая связь выходит из тени
Бодрые рапорты операторов о сотовой связи в деревнях стали привычными. Но мало кто знает: за этими успехами, как правило, стоит одна компания, без которой базовые станции в глубинке — бессмысленны.
На Столбах появится бесперебойное электричество и сотовая связь
Специалисты «Россети Сибирь» меняют силовой кабель на территории нацпарка «Красноярские Столбы». Работы идут на Центральном входе, вдоль Лалетнской дороги.