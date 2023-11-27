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Михаил Котюков поручил обеспечить устойчивой связью главные трассы края

Михаил Котюков поручил обеспечить устойчивой связью главные трассы края
Иллюстрация: правительство Красноярского края

Устойчивой связью и выходом в интернет должны быть обеспечены жители края на всех ключевых трассах региона. Такую задачу органам исполнительной власти поставил губернатор Михаил Котюков.

#НОВОСТИ
Он также поручил обеспечить устойчивой связью территории края, где есть большой поток туристов.
 
По словам Николая Распопина, министра цифрового развития края, в 2023 сотовой связью и мобильным интернетом обеспечат 110 малочисленных и труднодоступных населенных пунктов. В план, чтобы до 2030 во всех населенных пунктах численностью от 100 человек будет возможность пользоваться сотовой связи и мобильным интернетом.
 
Также министр рассказал о планах по строительству ВОЛС от Анциферово до Новоназимово. Суммарно это более 130 км волоконно-оптических линий связи вдоль Енисея на территории северных районов края.
 
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Автор: Петр Савельев
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