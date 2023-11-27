Михаил Котюков поручил обеспечить устойчивой связью главные трассы края

Устойчивой связью и выходом в интернет должны быть обеспечены жители края на всех ключевых трассах региона. Такую задачу органам исполнительной власти поставил губернатор Михаил Котюков.

Он также поручил обеспечить устойчивой связью территории края, где есть большой поток туристов.

По словам Николая Распопина, министра цифрового развития края, в 2023 сотовой связью и мобильным интернетом обеспечат 110 малочисленных и труднодоступных населенных пунктов. В план, чтобы до 2030 во всех населенных пунктах численностью от 100 человек будет возможность пользоваться сотовой связи и мобильным интернетом.

Также министр рассказал о планах по строительству ВОЛС от Анциферово до Новоназимово. Суммарно это более 130 км волоконно-оптических линий связи вдоль Енисея на территории северных районов края.

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