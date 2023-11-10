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В Красноярске проект реконструкции Енисейского тракта прошел Госэкспертизу

В Красноярске проект реконструкции Енисейского тракта прошел Госэкспертизу
Иллюстрация: Администрация Красноярска

Госэкспертиза выдала положительное заключение по проекту реконструкции Енисейского тракта в районе красноярского кладбища Бадалык. Источники финансирования реализации проекта еще не определены

#НОВОСТИ

Государственная экспертиза выдала положительное заключение по проекту реконструкции Енисейского тракта и улицы Ремесленная в районе красноярского кладбища Бадалык. Протяженность участка реконструкции вместе с боковыми съездами составляет немногим более 1 километра. Реконструкция позволит частично снизить напряжённость дорожного движения на этом участке.

Согласно проектной документации запроектирована одноуровневая транспортная развязка, которая разбита на 2 трассы и 4 съезда. С ее помощью будут обеспечены пути движения транспорта с Енисейского тракта в сторону переезда Северное шоссе и в обратном направлении, а также выезды на улицу Ремесленная и подъезды к кладбищу Бадалык.

Проект реконструкции также предусматривает строительство на участке ливневой канализации, установку опор освещения и создание дополнительных парковочных мест возле кладбища. Вдоль трасс расположатся тротуары, будут сделаны пешеходные дорожки, высажены газоны, деревья и кустарники.

Источники финансирования реализации проекта пока не определены.

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Автор: Петр Савельев
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