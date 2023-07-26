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Составлен топ улиц с самым большим количеством ДТП в Красноярске

Составлен топ улиц с самым большим количеством ДТП в Красноярске
Иллюстрация: «АльфаСтрахование»

Красноярский филиал «АльфаСтрахование» проанализировал аварийность на дорог столицы края и составил топ самых опасных улиц для автомобилистов.

#НОВОСТИ
По данным аналитиков, чаще всего ДТП происходят на пр. им. газ. «Красноярский рабочий» (3,72% от общего аварий, случившихся с клиентами компании). На втором месте идет ул. Калинина (2,71%). Улица Калинина соединяет два района краевой столицы, в пиковые часы нагрузка на нее возрастает, что приводит к заторам и повышает аварийность, пишут аналитики.
 
Третье место занимает ул. 9 Мая (2,64%). 
Улица 9 мая имеет множество пересечений и развязок, она берет начало на повороте с Енисейского тракта и заканчивается круговой развязкой, в связи с чем водители часто перестраиваются, создавая потенциально опасные ситуации», — так поясняют аналитики причину высокой аварийности.
Также в топ аварийных улиц попали Партизана Железняка (2,56%), Семафорная (2,41%), Мичурина (2,04%), пр. Свободный (2%) и Свердловская (1,89%).
 
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Автор: Петр Савельев
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