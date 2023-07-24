Госэкспертиза одобрила запуск нового участка добычи угля в Хакасии

Госэкспертиза выдала положительное заключение ПСД по добыче угля на одном из участков Черногорского каменноугольного месторождения в РХ.

Черногорский разрез — часть одноименного месторождения, входящего ныне в Минусинский угленосный бассейн — расположен на западе Хакассии и эксплуатируется с 1958. На данном разрезе планируется построить новый участок угледобычи, проект которого получил одобрение госэкспертизы, — пишет Континент Сибирь.

Запланированная емкость внешнего отвала нового участка превысит 28 тыс. м3, а внутренний отвал составит около 130 тыс. м3.

Важным блоком в проекте выступает сооружение объектов водоснабжения и водоотведения. Для откачки воды построят новый трубопровод карьерных вод. Воду планируют сбрасывать в пруд Восточного блока, что соответствует системе водоотлива открытого типа. В летний сезон для пылеподавления планируется использовать накопившиеся водные ресурсы промышленного характера», — поясняет Николай Сигаев, главный эксперт проекта Главгосэкпертизы России.

На новом объекте, кроме упомянутой ранее системы водоотведения, построят двухтрансформаторную подстанцию мощностью 1600 кВА, также планируется переустройство нескольких сетей и установка насосного энергосберегающего оборудования.

Кроме того, на соседнем «Абаканском» участке (в эксплуатации с 1987) будет проведена реконструкция склада ГСМ.

Справка

Черногорск исторически был промышленным центром Хакасии, которая является одним из старейших горнорудных районов на востоке России. Первое угольное месторождение вблизи Черногорска стали разрабатывать в 1907.

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