В ДТП погиб экс-депутат Заксобрания Красноярского края

Сегодня ночью в ДТП погиб экс-депутат Законодательного Собрания Красноярского края Вячеслав Каминский. Информация появилась в соцсетях регионального парламента.

Значительную часть своей жизни он посвятил геологоразведке в нашем регионе», — отметили в сообщении.

В социальных сетях появилась информация, что Вячеслав Каминский сегодня ночью ехал в сторону Енисейска, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом.