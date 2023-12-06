В ДТП погиб экс-депутат Заксобрания Красноярского края
Сегодня ночью в ДТП погиб экс-депутат Законодательного Собрания Красноярского края Вячеслав Каминский. Информация появилась в соцсетях регионального парламента.
Значительную часть своей жизни он посвятил геологоразведке в нашем регионе», — отметили в сообщении.
В социальных сетях появилась информация, что Вячеслав Каминский сегодня ночью ехал в сторону Енисейска, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом.
Справка
Вячеслав Каминский родился 8 марта 1954 года в Запорожье. Избирался в третьем созыве по Лесосибирскому одномандатному избирательному округу (2016-2021). С 2010 был депутатом Енисейского районного Совета депутатов. До депутатской деятельности работал на Богучанской геофизической экспедиции, Илимпейской геофизической экспедиции, «Полярной геологоразведочной экспедиции».
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