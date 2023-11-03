В Красноярске заработают еще две платные парковки

С 5 декабря новые платные парковки откроются на ул. Дубровинского (в районе дома № 1 по ул. Ломоносова) и на ул. Дзержинского (от Карла Маркса до Бограда). Об этом сообщили в мэрии.

На парковке по Дубровинского будет 24 паркоместа, 3 из них — для инвалидов.

На ул. Дзержинского оборудовали 76 парковочных мест. Платными будут 38, ещё 9 мест — для инвалидов, остальные места останутся бесплатными.

Оборудование для того, чтобы парковки начали работать в платном режиме, уже остановлено. Но плату начнут взимать с 5 декабря.

Сейчас в Красноярске оборудовано 896 платных парковочных места.

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