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В Красноярске заработают еще две платные парковки

В Красноярске заработают еще две платные парковки
Иллюстрация: администрация города

С 5 декабря новые платные парковки откроются на ул. Дубровинского (в районе дома № 1 по ул. Ломоносова) и на ул. Дзержинского (от Карла Маркса до Бограда). Об этом сообщили в мэрии.

#НОВОСТИ
На парковке по Дубровинского будет 24 паркоместа, 3 из них — для инвалидов. 
 
На ул. Дзержинского оборудовали 76 парковочных мест. Платными будут 38, ещё 9 мест — для инвалидов, остальные места останутся бесплатными.
 
Оборудование для того, чтобы парковки начали работать в платном режиме, уже остановлено. Но плату начнут взимать с 5 декабря. 
 
Новые парковочные места будут работать по такому же принципу, как платная парковка на ул. Красной Армии. Стоимость одного часа – 25 рублей. 
 
Сейчас в Красноярске оборудовано 896 платных парковочных места.
 
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Автор: Петр Савельев
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