Красноярский край стал лидером Сибири по количеству зарплатных миллионеров

Всего таких в СФО более восьми сотен. Примерно пятая часть работает в Красноярском крае.

На начало декабря 2023 в Красноярском крае зарплату от 1 млн рублей в месяц (до вычета подоходного налога) получало 182 сотрудника крупных и средних предприятий. Такую информацию, со ссылкой на Росстат, опубликовала аудиторско-консалтинговая компания FinExpertiza.

По данным организации, по числу зарплатных миллионеров край лидирует в Сибирском федеральном округе. На втором месте идет Кемеровская область (176 человек), а на третьем — Иркутская (160 человек). Меньше всего зарабатывающих от миллиона республиках Тува (15), Хакасия (10) и Алтай (2). Всего же таковых в Сибири 842 человека.

В целом по России свыше 1 млн рублей в месяц на сегодня зарабатывает 24,4 тыс. человек. Причем, по сравнению с 2021, это на 43% (данные по региональной динамике не опубликованы).

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