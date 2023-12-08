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Жители Красноярского края стали тратить меньше на организованный отдых

Жители Красноярского края стали тратить меньше на организованный отдых
Иллюстрация: freepik.com / ADS

Расходы красноярских семей на посещение культурных и спортивных мероприятий, а также на походы в рестораны и кафе, снизилось больше чем на 10%.

#НОВОСТИ

В 2023 красноярцы урезали траты на досуг для себя и семьи. По данным аудиторско-консалтинговой службы Finexpertiza, за I полугодие 2023 жители региона снизили расходы на «организованный отдых».

Так, расходы на посещение спортивных и культурных мероприятий стали меньше на 10,8% в месяц в расчете на трех членов семьи. В исследовании говорится о показателе в 878 рублей. А в I полугодии прошлого года эта сумма была равна 984 рублям.

Стали меньше и траты на кафе и рестораны — они снизились на 0,2% и составили 1 773 рубля в месяц на семью из троих человек.

При этом аналитики зафиксировали увеличение трат на так называемое «вредное потребление»: красноярцы стали тратить на алкоголь и табак на 7,5% больше. На I полугодие 2023 этот показатель стал равен 2 962 рублям.

А вот в Кемеровской, Новосибирской и Томской областях жители увеличили свои расходы на организованный отдых: как на посещение культурных и спортивных мероприятий, так и на кафе и рестораны.

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В целом цены в регионе за год выросли на 8%.

Потребительские расходы красноярцев не успевают за инфляцией

Сопоставление актуальных цифр может свидетельствовать о сокращении потребления.

Красноярскстат посчитал среднюю зарплату в Красноярском крае за 1…3К 2023

Эксперты Красноярскстата обнародовали данные о размере средней зарплаты в Красноярском крае.

Автор: Петр Савельев
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