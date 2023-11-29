Одежда в Красноярском крае подорожала на 4%

В целом цены в регионе за год выросли на 8%.

С октября 2022 одежда и белье в Красноярском крае подорожали на 4%, сообщили в региональном отделении Банка России.

В ситуации повышенного потребительского спроса продавцы одежды активно переносили затраты, связанные с закупкой импортных и отечественных коллекций одежды и обуви осенне-зимнего сезона, в розничные цены. Красноярцы, ожидая дальнейшего подорожания, готовы были покупать вещи по более высоким ценам. В результате в годовом выражении рост цен на эти товары ускорился», — пояснил ситуацию управляющий красноярским ЦБ Сергей Журавлев.

Напомним, что в целом за год (октябрь 2022 — октябрь 2023) по Красноярскому краю цены в непродовольственном сегменте выросли на 5%, а на продукты — на 7%. Услуги же подорожали на 12%. Общая же годовая инфляция за означенный период сложилась на уровне 8%.

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