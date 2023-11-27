Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 25.11
88,81
96,91
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Жителю Красноярского края нужно работать 9 лет ради накопления 1 млн рублей

Жителю Красноярского края нужно работать 9 лет ради накопления 1 млн рублей
Иллюстрация: ededchechine / ru.freepik.com

РИА Новости составили рейтинг российских регионов по способности населения накопить миллион. Красноярский край в нем занял 14 место.

#НОВОСТИ
Согласно данным РИА Новости, на накопление 1 млн рублей на пополняемом вкладе жителю края понадобится 9,1 лет. В расчет бралась медианная зарплата. Доля работников, которые не смогут накопить эту сумму за 15 лет работы, в крае составляет 2,6%.
 
По стране этот показатель составляет 10,2 года. При этом 10,4% россиян не накопят млн и за 15 лет.
 
Лидером среди регионов по скорости накопления стал Чукотский автономный округ, там откладывать придется всего 5,4 лет. В Ямало-Ненецком автономном округе, который занял второе место, этот процесс займет 5,9 лет. Третье место занимает Магаданская область с результатом 6,1. Жителю Москвы на накопление 1 млн требуется 6,4 лет. Дольше всех этот процесс происходит в Республике Ингушетия — 15,5 лет. 
 
Читайте также:
 

Эксперты Красноярскстата обнародовали данные о размере средней зарплаты в Красноярском крае.

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Романа Гольдмана лишили мандата депутата Заксобрания Красноярского краяРомана Гольдмана лишили мандата депутата Заксобрания Красноярского края
  • Романа Гольдмана хотят объявить в международный розыскРомана Гольдмана хотят объявить в международный розыск
  • Учредителем номинации «Банкир года» в Красноярске стала федеральная компанияУчредителем номинации «Банкир года» в Красноярске стала федеральная компания
  • Экспертами номинации «Корпоративный спорт» стали спортсмены, чиновники и амбассадоры ЗОЖЭкспертами номинации «Корпоративный спорт» стали спортсмены, чиновники и амбассадоры ЗОЖ
  • На месторождении «Высокое» в Красноярском крае возводят горно-обогатительный комбинатНа месторождении «Высокое» в Красноярском крае возводят горно-обогатительный комбинат
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.