Жителю Красноярского края нужно работать 9 лет ради накопления 1 млн рублей

РИА Новости составили рейтинг российских регионов по способности населения накопить миллион. Красноярский край в нем занял 14 место.

Согласно данным РИА Новости, на накопление 1 млн рублей на пополняемом вкладе жителю края понадобится 9,1 лет. В расчет бралась медианная зарплата. Доля работников, которые не смогут накопить эту сумму за 15 лет работы, в крае составляет 2,6%.

По стране этот показатель составляет 10,2 года. При этом 10,4% россиян не накопят млн и за 15 лет.

Лидером среди регионов по скорости накопления стал Чукотский автономный округ, там откладывать придется всего 5,4 лет. В Ямало-Ненецком автономном округе, который занял второе место, этот процесс займет 5,9 лет. Третье место занимает Магаданская область с результатом 6,1. Жителю Москвы на накопление 1 млн требуется 6,4 лет. Дольше всех этот процесс происходит в Республике Ингушетия — 15,5 лет.

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