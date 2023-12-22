Красноярцы стали покупать в кредит более дешевые автомобили

Сокращение среднего чека автокредита в регионе оказалось одним из самых больших в Сибири.

В ноябре 2023 средний размер займа на покупку автомобиля в Красноярском крае составил 1,45 млн рублей, что на 5,7% меньше, чем месяцем ранее, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

По среднему чеку автокредита регион идет на третьем месте после Новосибирской (1,53 млн рублей) и Иркутской (1,46 млн рублей) областей. А по степени снижения — на втором (больше только в Алтайском крае — 10,3%, до 1,33 млн рублей).

В целом по России, в ноябре этого года также выдавали меньшие автокредиты, чем в предыдущем месяце. Сокращение составило 3,5% — до 1,51 млн рублей.

Напомним, что, по итогу ноября, выдача автокредитов Красноярском крае и стране в целом также сократилась — на 9,3% и 8,4% соответственно.

Во многом некоторому охлаждению рынка автокредитования способствует насыщение спроса, не реализованного в полной мере в 2022. Также не стоит сбрасывать со счетов рост ключевой ставки Банка России и, соответственно, ставок по автокредитам в последние месяцы», — говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Читайте также:

Красноярцы купили автомобилей в кредит на почти 16 млрд рублей

Это более чем на 70% больше, чем год назад.

Спрос на микрозаймы в Красноярском крае стал расти в три раза медленнее

Регион остается в числе лидеров по этому виду заимствований в Сибири.

Новые машины в Красноярске подорожали почти на 9%

Авто с пробегом тоже прибавили в цене, но ощутимо меньше.