Красноярцы купили автомобилей в кредит на почти 16 млрд рублей

Это более чем на 70% больше, чем год назад.

За десять месяцев 2023 в Красноярском крае объем выданных автокредитов составил 15,9 млрд рублей, что на 71,3% больше, чем за тот же период 2022, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В целом по России динамика еще ощутимее — 88%. Общий же объем займов на покупку машин составил 1,03 трлн рублей.

Серьезные темпы роста объемов выданных автокредитов в 2023 году по сравнению с прошлым годом объясняются эффектом низкой базы из-за падения выдачи в первой половине 2022 года. Кроме того, увеличение объемов автокредитования в текущем году также связано с возобновлением госпрограмм льготного автокредитования, а также ростом продаж новых автомобилей», — говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

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