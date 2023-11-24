Кредитные автомобили в Красноярском крае оказались одними из самых дорогих в Сибири

По итогу октября они прибавили в цене более 5%.

В октябре 2023 средний размер автокредита в Красноярском крае вырос на 5,4% и составил 1,53 млн рублей, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Это один из самых высоких показателей в Сибирском федерльном округе — больше только в Новосибирской области (1,55 млн рублей). Динамика же там почти вдвое ниже, чем в крае — 2,6%.

Что же касается России в целом, то по среднему размеру автокредита Красноярский край идет на 11 месте. В среднем по стране его размер в октябре 2023 был на уровне 1,56 млн рублей, что на 4,5% больше, чем в сентябре этого года.

Средний чек кредита на покупку автомобиля растет почти непрерывно с февраля 2023 года, а в октябре было зафиксировано очередное рекордное значение данного показателя. Стоит отметить, что росту среднего размера автокредита во многом способствует увеличение продаж новых автомобилей из дружественных стран», — говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Читайте также:

В Красноярске продолжают дорожать автомобили

Аналитики Авто.ру Оценка изучили объявления и выяснили, какие новые и подержанные машины подорожали и подешевели в Красноярске в октябре.

Автокредитование в Красноярском крае выросло более чем в полтора раза

Однако это меньше, чем в среднем по России и также уступает ряду сибирских регионов, где динамика ощутимо выше.

У красноярцев снова вырос спрос на микрозаймы

Августовские объемы пока не достигнуты, но осталось немного.