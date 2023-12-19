Красноярский край потерял в автокредитовании еще 10%
Показатели выдачи займов на покупку машин в регионе снижаются уже четвертый месяц подряд.
В ноябре 2023 в Красноярском крае выдали 970 автокредитов, это на 9,3% меньше, чем в предыдущем месяце, сообщает Национальное бюро кредитных историй.
Показатели выдачи автокредитов в регионе снижаются с августа этого года. Самое серьезное сокращение было в сентябре — тогда она месяц к месяцу просела на 19,5%.
Похожая тенденция отмечается по всей России — в ноябре 2023 выдача займов на покупку машин сократилось на 8,4% (до 73,6 тыс. кредитов). В июле же она была на уровне 89,3 тыс. и с тех пор только снижается.
Сокращение выдачи автокредитов в последние месяцы, вероятнее всего, свидетельствует о некотором насыщении спроса, не реализованного в полной мере в 2022, и, соответственно, об определенной стабилизации на рынке автокредитования. Также не стоит сбрасывать со счетов и рост ставок по автокредитам в последние месяцы», — говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
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