Новые машины в Красноярске подорожали почти на 9%

Авто с пробегом тоже прибавили в цене, но ощутимо меньше.

Средняя цена нового автомобиля в Красноярске за ноябрь выросла на 8,8% и составила 4 млн рублей. Такие данные приводят аналитики сервиса Авто.ру.

По их сведениям, сильнее всего за прошлый месяц выросли в цене машины Lada Vesta (+6%). В итоге средняя стоимость этого авто составила 1,7 млн рублей. Куда меньше подорожали Exeed RX и Tank 500 — на 1,3% (до 5,5 млн рублей) и 1% (до 6,5 млн рублей) соответственно.

А вот Chery Tiggo 4 Pro, Jetour Dashing и Haval Jolion за месяц наоборот — подешевели на 3% (до 2,4 млн рублей), 2,5% (до 2,8 млн рублей) и 2,3% (до 2,4 млн рублей) соответственно.

Среди автомобилей с пробегом сильнее всего в ноябре подорожали отечественные Lada 2114 (2001-2013 г.в.) и Lada Priora (2013-2018 г.в.). Первая прибавила в стоимости 14,8% и теперь стоит 267 тыс. рублей, а вторая — 11% (до 549 тыс. рублей). Также выросли цены на Toyota Cruiser Prado (2013-2017 г.в.; +7,9%, до 3,9 млн рублей), Ford Focus (2007-2011 г.в.; +7,8%, до 637 тыс. рублей) и Hyundai Solaris (2010-2014 г.в.; +7,3%, до 876 тыс. рублей).

При этом доступнее стали автомобили Mercedes Benz E-Класса (2009-2013 г.в.), Nissan Note (2016-2020 г.в.), BMW X5 (2018-2023 г.в.), Nissan Qasqai (2010-2013 г.в.) и Lexus RX (2015-2019 г.в.). Они потеряли в цене от 5,1% до 2,8%.

В целом же средний чек за авто с пробегом за ноябрь вырос на 4,6% и составил 1,9 млн рублей.

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