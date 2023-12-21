Спрос на микрозаймы в Красноярском крае стал расти в три раза медленнее

Регион остается в числе лидеров по этому виду заимствований в Сибири.

За ноябрь 2023 в Красноярском крае было выдано 68,1 тыс. микрозаймов, что на 1,2% больше, чем в октябре этого же года. Такие данные публикует Национальное бюро кредитных историй.

По числу подобных займов край находится на втором месте по СФО. Лидирует же здесь Кемеровская область (76,3 тыс. микрозаймов), а на третьем идет Иркутская (61,6 тыс. микрозаймов). Хотя динамика в этих двух регионах существенно ниже, чем в Красноярском крае — в Иркутской области спрос за месяц прибавил только 0,3%, а на Кузбассе и вовсе снизился на 0,2%.

Примечательно, что и в целом по России микрозаймов в ноябре было выдано на 0,7% меньше, чем месяцем ранее — 2,92 млн. штук.

Во многом это стало следствием действий регулятора по охлаждению микрофинансового рынка. В начале года были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков, а с 1 июля снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Эти меры привели к сокращению выдачи „займов до зарплаты“, прежде всего, гражданам с высокой долговой нагрузкой», — считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Добавим, что в октябре 2023 в Красноярском крае рост выдачи микрозаймов составил 3,6% к сентябрю этого же года.

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