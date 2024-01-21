Стоимость большегрузных перевозок в Красноярск значительно выросла
Стоимость бронирования большегрузных фур в России выросла в среднем на 34% в сравнении с уровнем начала 2023 и достигла отметки в 82 рубля за км пути.
Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные биржи грузоперевозок ati.su.
При этом на направлениях из Москвы в крупнейшие города-миллионники динамика роста оказалась еще больше — стоимость фрахта полностью загруженных автомобилей (Full truck load) массой свыше 12 т без учета НДС выросла неравномерно.
В лидерах по удорожанию из городов-миллионников стал Красноярск — цена фрахта из Мск выросла на 44%, до 82 рублей за 1 км.
Направление на Казань и Екатеринбург увеличилась на 37%, в Новосибирск — на 35%, в Санкт-Петербург — на 27%.
Кроме того, в России подорожает проезд для большегрузов, тариф системы «Платон» для большегрузов вырастет с 1 февраля на 0,21 рубля за 1 км, — сообщают в Минтрансе РФ.
Тариф госсистемы «Платон» для транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 12 тонн будет проиндексирован на 7,42%, до 3,05 рубля за километр. Таким образом, плата за каждый километр пути увеличится на 0,21 рубля по сравнению с текущим тарифом.
В Минтрансе подсчитали, что индексация тарифа не сильно повлияет на конечную стоимость перевозимых товаров.
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