Красноярцы стали чаще искать работу в сельском хозяйстве и страховании

Эксперты hh.ru выяснили, в каких профессиональных сферах красноярцы стали чаще искать работу в 2023, а к каким потеряли интерес.

Так, в Красноярске вырос спрос на работу в сфере сельского хозяйство (количество желающих трудоустроиться выросло на 23% по сравнению с 2022), стратегии и инвестиции (+21% резюме), добыче сырья и страховании (по +18%), IТ (+15%), маркетинге (+13%), медицине и фармацевтики (+12%).

При этом заметно снизился спрос на поиск работы в розничной торговле (-5% активных резюме), сфере продаж (-3%), бухгалтерии и автобизнесе (по -1%).

Чаще всего в минувшем году жители Красноярска искали себя в следующих сферах: «Рабочий персонал» (19% соискателей), «Производство, сервисное обслуживание» (16%), «Продажи, обслуживание клиентов», «Транспорт, логистика, перевозки» и «Строительство, недвижимость» (по 15%).

Активность соискателей в Красноярском крае за 2023 заметно выросла. Было открыто на 8% больше резюме, чем в 2022.

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