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В Красноярске составили топ вакансий предприятий ОПК

В Красноярске составили топ вакансий предприятий ОПК
Иллюстрация: ijeab / ru.freepik.com

В Агентстве труда и занятости населения региона рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

#НОВОСТИ

Самая высокая предлагаемая заработная плата достигает 214 тыс. рублей. Ее готовы предложить слесарю по обслуживанию и ремонту оборудования в ГМК «Норильский никель». 

На втором месте — Горно-химический комбинат (ЗАТО г. Железногорск). На предприятии ищут главного прибориста завода регенерации топлива, кандидату предлагают заработную плату 139 тыс. рублей.
 
На третьем месте находится «НПП «Радиосвязь». Научно-производственное предприятие готово трудоустроить ведущего инженера-разработчика и предлагает зарплату до 120 тыс. рублей. На 4 месте оказалась вакансия обособленного подразделения ООО «ИСО» для работы в Ачинске. Туда требуется токарь, ему готовы платить 100 тыс. рублей.
 
Замыкает топ-5 предложение от АО «Решетнев». Предприятию космической отрасли требуется инженер-программист. Заработная плата составляет 90 тыс. рублей. 
 
Отметим, всего в краевой службе занятости сейчас заявлено около 2000 вакансий в этой сфере.
 
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Автор: Петр Савельев
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