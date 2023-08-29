В Красноярске составили топ вакансий предприятий ОПК
В Агентстве труда и занятости населения региона рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Самая высокая предлагаемая заработная плата достигает 214 тыс. рублей. Ее готовы предложить слесарю по обслуживанию и ремонту оборудования в ГМК «Норильский никель».
В Красноярском крае в ближайшее время заработает лаборатория оценки удобства получения жителями госуслуг и сервисов.
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Составлен топ вакансий для работы на инвестпроекте «Енисейская Сибирь»
Сейчас на инвестиционный проект требуется более 3 тысяч человек. Агентство труда и занятости населения региона составило топ-5 вакансий, где готовы платить более 275 тыс. рублей.
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Составлен топ самых дорогих вакансий декабря в Красноярске: кому платят от 150 тыс. рублей
Декабрь — прекрасное время, чтобы сменить место работы, говорят аналитики. Спрос на специалистов традиционно растет. Аналитики рекрутингового портала составили рейтинг дорогих вакансий.