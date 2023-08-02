В Красноярске ищут руководителя лаборатории оценки удобства получения жителями госуслуг

В Красноярском крае в ближайшее время заработает лаборатория оценки удобства получения жителями госуслуг и сервисов.

Уже определена площадка под ее размещение, в ней идет ремонт, также ведется поиск сотрудников. На должность руководителя лаборатории объявлен открытый конкурс.

У кандидата должно быть высшее образование, предпочтительно — «Юриспруденция», «Правоведение», «Государственные и муниципальные услуги», «Государственное и муниципальное управление», «Психология», «Социология» и опыт управленческой работы не менее 2 лет. Преимуществом будет стаж работы в сферах, связанных с предоставлением государственных и муниципальных услуг, сервисов и иных услуг населению, умение работать с большими базами знаний, реинжинирингом услуг и сервисов, навыки владения исследовательскими методологиями, знания исследований психологии поведения населения, социологии, нейрофизиологии.

Заявки от конкурсантов ждут до 7 августа включительно. Подробную информацию о конкурсе можно найти на сайте министерства экономики и регионального развития.

В задачи лаборатории будет входить сертификация государственных услуг, исследование цифровых сервисов, построение карт клиентских путей, UX-исследования (интервью, опросы, юзабилити–тестирование), выстраивание бизнес-процессов. Сейчас в России под эгидой Аналитического центра при Правительстве РФ открыто четыре таких лаборатории: в Москве, Нижнем Новгороде, Липецке и Санкт-Петербурге.

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