83% предложений новых авто в Красноярском крае составляют «чайнакары»
Эксперты «Авито Авто» подсчитали, что доля китайских брендов достигла 83% в предложении новых автомобилей в 2023.
83% предложений новых авто приходится на китайские марки в Красноярском крае
Эксперты «Авито Авто» подсчитали, что доля китайских брендов в предложении новых автомобилей в 2023 в Красноярском крае составила 83%.
Аналитики сообщают, что спрос на китайские авто по сравнению с 2022 вырос на 307%, а предложение на 573%.
Среди красноярцев наиболее популярны марки Chery, OMODA и Changan.
Средняя цена на новые «китайкары» в Красноярском крае в 2023 составила 2,95 млн рублей, — сообщает пресс-служба «Авито».
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