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83% предложений новых авто в Красноярском крае составляют «чайнакары»

83% предложений новых авто в Красноярском крае составляют «чайнакары»
Иллюстрация: ДК

Эксперты «Авито Авто» подсчитали, что доля китайских брендов достигла 83% в предложении новых автомобилей в 2023.

#НОВОСТИ

83% предложений новых авто приходится на китайские марки в Красноярском крае

Эксперты «Авито Авто» подсчитали, что доля китайских брендов в предложении новых автомобилей в 2023 в Красноярском крае составила 83%.

Аналитики сообщают, что спрос на китайские авто по сравнению с 2022 вырос на 307%, а предложение на 573%.

Среди красноярцев наиболее популярны марки Chery, OMODA и Changan.

Средняя цена на новые «китайкары» в Красноярском крае в 2023 составила 2,95 млн рублей, — сообщает пресс-служба «Авито».

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Автор: Петр Савельев
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