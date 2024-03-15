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ПСБ представил финансовые продукты для участников госзакупок в Железногорске

ПСБ представил финансовые продукты для участников госзакупок в Железногорске
Иллюстрация: ПСБ

На интенсиве для предпринимателей Железногорска ПСБ познакомил участников с удобными финансовыми инструментами.

#НОВОСТИ

Основные из них — электронные банковские гарантии и онлайн-кредит на пополнение оборотных средств. Получить заем просто, достаточно подать заявку на участие в программе через сайт ПСБ

Татьяна Ситухина, руководитель по развитию продуктов для участников госзаказа ПСБ, также представила бизнесменам города услугу по сопровождению контракта. Она рассказала, что в зависимости от потребностей бизнеса банковское сопровождение может быть простым или расширенным. В первом случае банк ведет мониторинг расчетов клиента по его счету с доведением результата до сведения заказчика. Во втором — услуга дополнительно включает в себя контроль и акцепт платежей.

Преимущества банковского сопровождения для поставщика — это гарантия исполнения требований закона, лояльность контрагента и возможность договориться о снижении суммы обеспечения.  А для заказчика это снижение рисков неисполнения контракта, возможность контролировать ход его реализации и приостановить расчеты при выявлении нецелевых расходов», — подчеркнула Татьяна Ситухина.

Представитель ПСБ отметила, что последние несколько лет на рынке госзаказа прослеживается тенденция упрощения процедур и снижения давления ценовой конкуренции, а предпринимателям зачастую лишь не хватает опыта и знаний для того, чтобы выйти на этот рынок. Но тем не менее около трети компаний малого и среднего бизнеса ежегодно участвуют в государственных закупках и испытывают потребность в качественном банковском сопровождении.

Интенсив для предпринимателей организован «Опорой России» Красноярского края. В рамках мероприятия также состоялся обучающий семинар по работе в системе закупок и круглый стол с крупными заказчиками Железногорска.

 

 

Автор: Александр Вознесенский
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