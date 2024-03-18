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ТаймЛизинг профинансировала 45 автомобилей Dongfeng для грузовой компании

ТаймЛизинг профинансировала 45 автомобилей Dongfeng для грузовой компании
Иллюстрация: freepik

Сфера деятельности клиента — FTL-перевозки по России и СНГ, обновлять и расширять автопарк приходится практически ежегодно. Именно поэтому в данном случае покупка за собственные средства невыгодна.

#БИЗНЕС

Анна Володина, ведущий менеджер ТаймЛизинг по работе с клиентами, рассказала о заключении сделки:

— Изначально у клиента был запрос на 200 единиц, но получить такой объем финансирования в одной лизинговой компании непросто. Так что представители компании решили диверсифицировать лизинговый портфель. Они самостоятельно подобрали 45 нужных моделей грузовых автомобилей Dongfeng как аналог Volvo, оформили лизинг и тем самым получили возможность для расширения и роста бизнеса.

Первый этап сделки проходил следующим образом: 

В конце 2023 г., когда ключевая ставка активно росла, мы предложили лизингополучателю оформить 15 единиц техники в лизинг с уже подготовленными коммерческими предложениями по прежней ставке. Сообщили клиенту, что есть риск дальнейшего роста ключевой ставки, а значит и итоговой суммы по договору лизинга.

Таким образом, клиент получил в лизинг 15 грузовиков Dongfeng. Сделку оформили оперативно, на втором этапе компания оформила дополнительно 30 единиц техники. Пакет документов уже был готов, поэтому удалось сократить время сделки еще в 2 раза.

Благодаря партнерству компания смогла оперативно получить необходимый инструмент для роста и развития бизнеса и успешно расширить автопарк.

Подробную информацию об условиях финансирования ТаймЛизинг и расчет можно получить, оставив заявку на сайте или обратившись в любой офис компании по указанным телефонам.

Реклама.  ИНН 2536167439 ООО "ТАЙМЛИЗИНГ" erid: LjN8KaDxk

Автор: Евгений Ячменев
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