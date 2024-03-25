ТОП-5 самых эффективных стратегий для инвестиций прямо сейчас

Инфляция остается высокой, поэтому заработанные деньги теряют свою покупательную способность. Чтобы этого не случилось, капитал должен работать, а значит стоит подумать о вариантах инвестирования.

О самых актуальных и простых стратегиях, позволяющих получать пассивных доход, рассказал Никита Петров, исполнительный директор УК «Альфа-Капитал» в Красноярске.

Консервативный вариант — банковские вклады

Очевидный вариант инвестиций в период высоких ставок — это банковские вклады. Даже в топ-10 крупнейших банках ставки сейчас существенно выше официального уровня инфляции. По данным ЦБ, в феврале доходность вкладов здесь доходила до 14,86% годовых. Некоторые кредитные организации готовы предложить более высокую ставку.

Но учтите, что в большинстве случаев банки готовы дать такой процент только на короткий срок: три или шесть месяцев. Это связано с ожиданиями, что ЦБ РФ во второй половине года может начать снижать ключевую ставку. По оценкам аналитиков, она может упасть до 10…12%, а вслед за этим будет падать и доходность вкладов. Так что уже осенью, возможно, придется продлевать депозит на куда менее выгодных условиях.

Вариант для размещения «короткой» ликвидности — рынок РЕПО

Операции РЕПО обычно используют банки и компании, если необходимо привлечь ликвидность. Такие сделки совершаются под залог ценных бумаг, причем с обязательством их обратного выкупа. На фондовом рынке к РЕПО часто прибегают брокеры и трейдеры, также на таких сделках в интересах частных инвесторов специализируются фонды денежного рынка.

В отличие от банковских вкладов, вложить деньги в фонд денежного рынка можно на любой срок: от нескольких дней до нескольких лет. При этом не требуется держать их какое-то определенное время: выйти из фонда с учетом полученного финансового результата можно вне зависимости от срока. Доходность фондов денежного рынка напрямую привязана к ключевой ставке, поэтому пока ЦБ РФ сохраняет ее высокой — это хорошая альтернатива вкладам. По данным InvestFunds, в прошлом году фонд «Альфа-Капитал Денежный рынок» вошел в топ-3 по привлечению среди всех ПИФов на рынке, а по доходности стал лидером в своем сегменте.

Вариант на перспективу — «длинные» облигации

Доходность облигаций сейчас почти на максимумах, длинные ОФЗ в начале марта торговались на уровне 12,5-12,7%, а корпоративные облигации со сроками погашения в 2027-2030 г.г.- на уровне 14-16%. На первый взгляд, это выглядит менее привлекательно, чем, скажем, депозиты или инструменты РЕПО. Однако стоит учитывать, что на длинном горизонте (от года) инвестиции в облигации могут быть более интересными, поскольку в этом случае инвестор имеет возможность «зафиксировать» доходность. А при снижении ставки Банка России стоимость облигаций может пойти вверх, что станет бонусом. Особенно привлекательно с этой точки зрения выглядят длинные облигации со сроками погашения 7…10 лет. Они больше всего реагируют на изменения ключевой ставки, поэтому в случае ее снижения способны на длинном горизонте легко обогнать по доходности банковские депозиты. А паевые фонды облигаций — хорошая возможность получить сформированный профессионалами портфель таких бумаг.

Вариант для стратега — фонды акций

Рынок акций находится в фазе активного восстановления и, несмотря на сильный рост в прошлом году, еще способен удивить инвестора. Драйверами для продолжения позитивной динамики могут стать выплаты дивидендов, приход новых компаний на рынок (IPO и переезд в РФ таких эмитентов, как Yandex, OZON, VK, X5 и др.) и в целом рост экономики. По оценкам аналитиков «Альфа-Капитал», рынок в 2024 может показать доходность порядка 25…30% с учетом будущих выплат дивидендов.

Но главная сложность для инвестора при выборе конкретного эмитента заключается в том, что не все компании раскрывают о себе достаточно информации, а проанализировать её может далеко не каждый. Более того, для принятия решения недостаточно ответа на вопрос «что купить?». Важно еще понимать «когда?», «как?» и «в каких объемах?».

Именно поэтому оптимальный вариант для инвестора — купить паи фондов акций. В этом решении есть сразу несколько преимуществ. Во-первых, управляющий берет часть забот на себя и предлагает инвестору уже сформированное и взвешенное решение, выбирая самые перспективные, по его мнению, бумаги. Это позволяет иногда существенно обгонять рынок. Например, фонд «Альфа-Капитал Управляемые акции», по данным InvestFunds.ru, в 2023 по доходности стал лидером в сегменте биржевых ПИФов, опередив индекс МосБиржи. Во-вторых, для инвестиций потребуется куда меньшая сумма, чем при покупке отдельных бумаг. При этом инвестор сразу получает диверсифицированный портфель, что значительно снижает риски. Главное — нужно помнить, что инвестировать в акции лучше не на год или два, а на более длинный срок. Это позволит увеличить эффективность вложений.

Вариант альтернативный — склад вместо квартиры

Помимо традиционных инструментов фондового рынка можно использовать альтернативные инвестиции, в частности вложения в недвижимость. Не обязательно это означает покупку квартиры. Более удобным и простым способом может быть приобретение паев фондов недвижимости. Плюсов здесь сразу несколько: низкий порог входа (например, в фондах УК «Альфа-Капитал» он чуть выше 100 тыс. рублей), не придется думать о личном содержании приобретенного объекта. (этим занимается УК).

Доходность фондов недвижимости зависит от того сегмента, в который он инвестирует средства пайщиков. Некоторые фонды специализируются на жилой недвижимости, позволяя участвовать в росте цен на квадратные метры, другие используют объекты коммерческой недвижимости: от торговых объектов и офисов до складов и земельных площадей. Доход в фонде формируется за счет сдачи объектов в аренду. В частности, одним из перспективных направлений рынка сейчас считается покупка складских помещений и light industrial (промышленные парки). Спрос на такие объекты намного опережает предложение, а ставки аренды в последнее время постоянно растут.

Дисклеймер. Стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в фонды. До приобретения паев внимательно ознакомьтесь с ПДУ фондом.

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Денежный рынок». ПДУ № 5012 от 27.06.2022. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые Акции». ПДУ №4213 от 23.11.2020.

ООО УК «Альфа-Капитал». Лицензии ФСФР № 21-000-1-00028 от 22.09.1998, № 077-08158-001000 от 30.11.2004. Информацию об УК и фондах под ее управлением можно получить на сайте www.alfacapital.ru, и по адресу: Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1, тел. +7 495 783-4-783. Используемые сокращения: ООО УК «Альфа-Капитал» (УК); паевой инвестиционный фонд (фонд); правила доверительного управления (ПДУ); инвестиционные паи (паи).