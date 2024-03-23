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Михаил Котюков отменил все развлекательные мероприятия в Красноярском крае

Михаил Котюков отменил все развлекательные мероприятия в Красноярском крае
Иллюстрация: DK.RU

Михаил Котюков, губернатор Красноярского края, поручил отменить в эти выходные развлекательные мероприятия. Об этом он написал у себя в Telegram-канале.

#НОВОСТИ

Михаил Котюков выразил соболезнования семьям погибших в результате вооруженного нападения на людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.

Красноярский край сопереживает и разделяет эту боль вместе со всей страной. Поручил отменить все развлекательные мероприятия в крае в эти выходные. Скорбим», — написал Михаил Котюков.

На выходных культурно-увеселительные мероприятия, организованные государственными учреждениями края, проводиться не будут. Из спортивных соревнований будет исключена развлекательная часть. Сами соревнования планируется провести по графику.

 

Автор: Петр Савельев
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