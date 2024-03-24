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Весна и опять зима: какой будет погода 25...29 марта в Красноярске

Весна и опять зима: какой будет погода 25...29 марта в Красноярске
Иллюстрация: ВК

На предстоящей рабочей неделе ожидается переменчивая погода: от весны до зимы со снегом.

#НОВОСТИ

Самым теплым днем недели станет понедельник 25 марта 2024. Прогнозируется потепление днем до +8℃ в дневное время и небольшой дождь.

Во вторник вновь похолодает — днем синоптики обещают +1℃, ночью –6℃. Пойдет снег.

В среду незначительное потепление — днем до +2℃, пасмурно, переменная облачность.  

В четверг без особых перемен — +3℃ днем, осадки не прогнозируются.  

В пятницу немного потеплеет —  до +4℃ и небольшой дождь со снегом.   

Весна и опять зима: какой будет погода 25...29 марта в Красноярске 1

Автор: Петр Савельев
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