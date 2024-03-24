Весна и опять зима: какой будет погода 25...29 марта в Красноярске
На предстоящей рабочей неделе ожидается переменчивая погода: от весны до зимы со снегом.
Самым теплым днем недели станет понедельник 25 марта 2024. Прогнозируется потепление днем до +8℃ в дневное время и небольшой дождь.
Во вторник вновь похолодает — днем синоптики обещают +1℃, ночью –6℃. Пойдет снег.
В среду незначительное потепление — днем до +2℃, пасмурно, переменная облачность.
В четверг без особых перемен — +3℃ днем, осадки не прогнозируются.
В пятницу немного потеплеет — до +4℃ и небольшой дождь со снегом.